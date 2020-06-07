شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم.. «الأحوال المدنية» تُعلق جميع المواعيد الإلكترونية في مكاتبها بجدة حتى 28 شوال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وكالة الأحوال المدنية تنبيهاً مهماً بشأن الحضور إلى مكاتبها بمحافظة جدة.

وأكدت الأحوال المدنية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، تعليق جميع المواعيد الإلكترونية في مكاتبها بمحافظة جدة حتى 28 من شهر شوال الجاري.

يأتي ذلك بعد إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ بدأت من يوم أمس السبت 14 شوال 1441 حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441 هجرية الموافق 20 يونيو 2020 ميلادية.