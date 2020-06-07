شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تدشين مستشفى ميداني لاستيعاب زيادة الحالات المصابة بـ«كورونا» في جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن تدشين المستشفى الميداني في أرض المعارض والمؤتمرات بجدة الأسبوع المقبل، لاستيعاب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

ووفقاً لصحيفة “البلاد”، أكدت المصادر أن المستشفى الميداني سيفتتح على مراحل، حيث ستكون الطاقة الاستيعابية في المرحلة الأولى له تتراوح بين 50 إلى 100 سرير.

وأشارت المصادر إلى أن المستشفى سيقوم باستقبال كل المُصابين من مواطنين ومقيمين، بعد تعديل الخطة السابقة والتي كانت مُقتصرة على تخصيصه للعمالة الوافدة فقط.

وأوضحت المصادر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة ستبدأ بتفعيل نظام أساور (تطمن) على كافة المتواجدين في دور الضيافة وإعادتهم إلى منازلهم وستكون متابعتهم بشكل يومي، للتأكد من التزامهم بالتعليمات مع تطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال عدم التزامهم.

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كما سيتم تفعيل نظام الأساور على كافة رحلات المواطنين العائدين إلى المملكة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.