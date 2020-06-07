شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي مقيم بأمريكا يكشف عن الموعد المتوقع للتوصل لعلاج «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الطبيب السعودي المُقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، محمد العنقري، أن تستغرق مراكز الأبحاث الدولية المعنية بالتوصل لكشف لقاح لفيروس كورونا المستجد، وقتاً طويلاً من أجل التوصل إلى لقاح للفيروس.
وأوضح “العنقري” في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه ربما يتوصل العلماء للقاح للفيروس مع نهاية العام المقبل.
وقال العنقري: إن اللقاح لن ينتج ويعرض للعامة بشكل سريع، لتفادي أضرار غير متوقعة له، مشيراً إلى أن أي بحث علمي يُنتج عنه لقاح يمر بثلاث مراحل كل مرحلة فيها أطول من الأخرى.
ولفت إلى أن مراكز الأبحاث قد يكون لديها ما تخفيه من معلومات حول الموعد بالتحديد في إطار الأسبقية العلمية، داعياً مواطني المملكة إلى التركيز على التباعد الاجتماعي والوقاية والنظافة.
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