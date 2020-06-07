شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا على طريق المسار السياسي.. والعالم يرحب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: "الخليج" ووام

أعلنت دولة الإمارات عن تأييدها للجهود المصرية الخيّرة الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا الشقيقة، والعودة إلى المسار السياسي وثمّنت في هذا الإطار المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحسٍّ عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة، جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا. وأشار السيسي إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، مؤكدًا أن أمن ليبيا جزء من الأمن المصري وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوف دولة الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية كافة.

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقناً للدماء، وتمهيداً لبناء دولة المؤسسات، وتفادياً لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمدّ في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل. وأوضحت الوزارة أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشوديْن، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.

وفي إطار التشاور والتنسيق المستمر، تبادل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسامح شكري وزير خارجية مصر، خلال اتصال هاتفي، أمس السبت، وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمن سموه الجهود المباركة والحثيثة التي قامت بها مصر التي أثمرت عن «إعلان القاهرة»، الذي يسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز فرص الحل السياسي في ليبيا.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات حريصة على إنهاء الاقتتال في ليبيا الشقيقة فوراً، وترى أن المبادرة المصرية تمثل بارقة أمل لتحقيق هذا الهدف، ودعا إلى استجابة حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي للمبادرة المصرية.

وأكد سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي، أهمية التكاتف العربي، والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار العالم العربي، مطالباً بالحد من التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية.

وأشاد سموه بمستوى التنسيق والتشاور مع جمهورية مصر العربية؛ للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، مثمناً الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وأعلن السيسي، مبادرة ليبية ليبية لحل الأزمة باسم «إعلان القاهرة»،خلال مؤتمر صحافي جمعه مع قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بالقصر الرئاسي في القاهرة ،دعت كافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من غد الاثنين، وشدد على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا،وعلى احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

كما تتضمن المبادرة الالتزام بإعلان دستوري ليبي، وشددت على أنه على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

وتهدف المبادرة لضمان تمثيل عادل للأقاليم في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب.

تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها

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ويلزم إعلان القاهرة بتوافق الأطراف الليبية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بسرعة العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من الاضطلاع بمسؤولياتها والقيام بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد، ضمن خطة عمل تستهدف استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الملائمة، لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، واستثماراً لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، وإعادة سيطرة الدولة على المؤسسات الأمنية كافة، ودعم المؤسسة العسكرية الجيش الليبي، وتحمل مسؤولياته في مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية.

كما أكد ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التي نتج عنها حلاً سياسياً شاملاً يتضمن خطوات تنفيذية واضحة «المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية»، واحترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة .

ودعا الإعلان إلى استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية «5+5» بجنيف، برعاية أممية .

وبحسب البيان ، يقوم المجلس الرئاسي الليبي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذها أو البت في المقترحات، التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة بالإجماع، وبحضور القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب قيام كل إقليم من الأقاليم الليبية الثلاث،بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان الثلاث، تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به، سواء بالتوافق أو بالانتخاب، وذلك في مدة لا تتجاوز «90» يوماً، وقيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام، لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، إلى جانب حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية، طبقاً لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، وتسمية رئيس الحكومة.

اعتماد تعديلات الإعلان الدستوري

وشدد على اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس، وذلك عقب قيام اللجنة «تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة» بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يوماً، بدءاً من تاريخ انعقاد أول جلسة.

10 آلاف إرهابي مرتزق أرسلتهم تركيا

وقال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن تركيا تدخلت بقوات كثيرة تتجاوز عشرة آلاف إرهابي ومرتزق، تم جلبهم من سوريا وتركيا، مشيرًا إلى أن الجيش تحرك من أجل محاربة الإرهابيين في طرابلس. وأضاف : إننا مصممون على طرد الميليشيات من طرابلس، وسنبدأ بعمل دستور ليبي يمهد لإجراء انتخابات، دون إقصاء أحد.

خطر أنقرة يهدد دول الإقليم

بدوره، ثمن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، دور مصر في دعم الجيش لمحاربة الإرهاب، مشدداً على أن الجيش الليبي يعمل على طرد «المستعمرين» الأتراك، مشيراً إلى أن التدخل التركي في الصراع يعزز الاستقطاب الداخلي. وأضاف حفتر أنه يجب إلزام تركيا بوقف إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الخطر التركي لا يقتصر على ليبيا، بل على دول الجوار.

تشكيل حكومة وحدة وطنية

وقال إنه يجب تأكيد وحدة ليبيا والقضاء على الجماعات الإرهابية، ويجب تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أنه يدعم المبادرة المصرية.