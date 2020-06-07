شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحدد شرطاً مهماً لاستقبال المتقدمين في مدارس تعليم القيادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت المديرية العامة للمرور عن شرط استقبال المتقدمين في مدارس تعليم القيادة. وأكدت “المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه لن يتم استقبال المتقدمين دون وجود موعد إلكتروني مسبق. وأوضحت إدارة المرور أن القرار جاء تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا.

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