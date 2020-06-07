شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة و مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف ، الحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وأجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، نجران والمدينة المنورة ، تبوك ، الحدود الشمالية، الجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.