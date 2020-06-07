شكرا لقرائتكم خبر عن 3121 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية و1175 حالة تعافٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان، الكويت -الخرطوم:

”الخليج 365”، وكالات

لأول مرة، شهدت السعودية، أمس السبت، قفزة كبيرة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفعت حالات الشفاء عربياً، في حين بدأ الأردن أمس مرحلة جديدة لعودة الحركة وتقليص الحظر وفتح أغلب القطاعات ضمن تصنيف «معتدل الخطورة»، وفق مستوى «مصفوفة الانفراج» التي أعلنتها الحكومة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 676.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3121 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر حصيلة ارتفاع يومي للإصابات، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 98869 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1175 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 71791.

فريق طبي كوبي يصل الكويت

وصل إلى الكويت فريق طبي كوبي مكون من 300 طبيب وممرض لمساعدتها على مكافحة جائحة كورونا، لفترة 6 أشهر على الأقل.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس شفاء 1005حالات من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 19282.

كما تم تسجيل 487 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يصبح المجموع الكلي للحالات المسجلة 31131.

وقد جرى تسجيل 10 حالات وفاة إضافية.

وقررت السلطات الأمنية في الكويت الإفراج عن قرابة 1200 سجين نهاية الأسبوع المقبل بعفو أميري خاص بينهم 400 كويتي، و800 من فئة غير محددي الجنسية «البدون»، والمقيمين من جنسيات عربية وأسيوية، وذلك في إطار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخاصة بانتشار وباء كورونا.

وفي سلطنة عمان، أعلن عن تسجيل 930 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 16016 و72 وفاة، وتماثل 3451 حالة للشفاء.

أما في قطر، فقد أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 51 حالة، فيما تم تسجيل 1700 إصابة جديدة ،ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 67195 حالة، في حين تم تسجيل 1592 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 42527 حالة.

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عمّان تشهد خروج جميع المركبات

وسجّل الأردن أمس 11 إصابة جديدة بإجمالي 795 حالة، في مستهل بداية مرحلة جديدة لعودة الحركة وتقليص الحظر وفتح أغلب القطاعات، ضمن تصنيف «معتدل الخطورة» وفق مستوى «مصفوفة الانفراج» التي أعلنتها الحكومة.

وأوضحت وزارة الصحة أن 9 إصابات «غير محلية» لسائقي شاحنات على الحدود، ودعت إلى الحذر واتخاذ التدابير اللازمة تجنباً لعودة اتخاذ إجراءات مشددة.

وحسب الوزارة، ارتفعت حالات الشفاء إلى 571 متعافياً بخروج 15 شخصاً من العزل الصحي.

وقالت الحكومة إنها تسعى لمرحلة «منخفض الخطورة» بتسجيل ما لا يتجاوز 10 إصابات يومياً على مدى أسبوع نحو فتح المزيد من القطاعات المحدودة التي بقيت مغلقة.

وشهدت المملكة لأول مرة أمس خروج جميع المركبات، بعد إلغاء التقيد بنظام لوحات الأرقام الفردية والزوجية والسماح بأداء الصلوات الخمس في المساجد ضمن احتياطات، وامتداد فتح المحال حتى 11 مساء، والتجوال حتى منتصف الليل.

السودان: 14 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس، عن تسجيل 151 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الإصابات الإجمالي 5865، فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 347، بينما تعافى 99 شخصاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 1424 حالة.

المغرب: 61 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8132 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر إجمالي الوفيات عند 208 حالات، في حين تم شفاء 10 مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 7278حالة.

ارتفاع عدد المتعافين في تونس

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التونسية ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء من كورونا إلى 977 شخصاً، فيما لم تُسجل أية إصابة جديدة بالفيروس لليوم الثالث على التوالي، ليستقر عدد الإصابات عند 1087 حالة، وذلك بالتوازي مع عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند 49 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي مازالت حاملة للفيروس تراجعت إلى 61 حالة.

99 إصابة جديدة في موريتانيا

وسجلت موريتانيا، أمس 99 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 883 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 69 حالة، إلى جانب تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 43 شخصاً.