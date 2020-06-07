شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين إصابة بـ«كورونا» في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، بسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية احتجاجاً على «انحيازها العقائدي» في وقت سعت أوروبا إلى إعادة فتح حدودها وسط حصيلة إصابات هي الأدنى منذ بدء تفشي وباء كوفيد- 19، في حين شهدت كل من روسيا وإيران، تصاعداً مفاجئاً في حصيلة الإصابات بالفيروس.

وانتقد بولسونارو، منظمة الصحة العالمية، لتعليقها التجارب السريرية لعلاج مرضى الفيروس بعقار الهيدروكسي كلوروكين، وهو القرار الذي تراجعت عنه هذا الأسبوع، وهدد بالسير على خطى ترامب بالانسحاب من المنظمة، ليؤجج العاصفة السياسية المحيطة بالوباء وأصله وأفضل الطرق للتصدي له.

وقال بولسونارو للصحفيين في برازيليا: «أقول لكم هنا إن الولايات المتحدة، غادرت منظمة الصحة العالمية، ونحن نفكر في ذلك في المستقبل». وأضاف: «إما أن تعمل منظمة الصحة العالمية بدون انحياز عقائدي أو نغادرها نحن أيضاً».

وفي مؤشر إلى عودة بطيئة للحياة الطبيعية في الولايات المتحدة، فتح متنزه يونيفرسال في أورلاندو، أبوابه أمام الزوار في أول خطوة من نوعها لمتنزه ترفيهي كبير في ولاية فلوريدا، مع إجراء فحوص حرارة على بوابة الدخول وجعل وضع الكمامات الواقية إلزامياً.

كما واصلت الدول الأوروبية الأكثر تضرراً بالوباء جهودها للعودة إلى الحياة الطبيعية، ساعية إلى إنعاش قطاعات سياحية رئيسية في فصل الصيف من دون التسبب بموجة عدوى ثانية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيعيد فتح حدوده أمام المسافرين من خارج المنطقة في مطلع يوليو، بعد أن أعاد عدد من دول الاتحاد فتح أبوابه أمام الزوار الأوروبيين. وصرح خبير فرنسي، بأن التراجع الكبير في أعداد الوفيات والإصابات اليومية منذ الذروة المسجلة في مارس يعني أنه تم تجاوز الأسوأ.

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وسجلت سويسرا 23 إصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية. في حين أعلن المعهد النرويجي للصحة تسجيل 18 إصابة من دون وفيات جديدة. وأعلنت بلجيكا تسجيل 15 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات ال24 الماضية 26 إصابة جديدة في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 78 شخصاً بعد تعافيهم.

وأعلنت هولندا، تسجيل ست وفيات بالفيروس، وقالت إن مستشفياتها استقبلت ثلاث حالات إصابة بالفيروس.

وفي المقابل، تجاوزت حصيلة الإصابات في روسيا حاجز ال450 ألف إصابة بتسجيل السلطات الصحية 8855 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية مقابل 8726 إصابة يوم الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 458689 إصابة.

في غضون ذلك، تعهدت دول مجموعة العشرين بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، وذلك حسبما ذكر بيان للمجموعة في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقال البيان: «سيتم تخصيص هذه المساهمات للأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات وأعمال البحث والتطوير».

(وكالات)