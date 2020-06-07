شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن مرشح «الديمقراطيين» لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، أمس الأول الجمعة، رسمياً، مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على ما يكفي من أصوات مندوبي الحزب لخوض السباق أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الاقتراع المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكتب بايدن في تغريدة: «هذا المساء تأكدنا من عدد 1991 مندوباً اللازم للفوز بتسمية الحزب الديمقراطي».

وأضاف: «سأخصص كل يوم للقتال من أجل الحصول على أصواتكم بهدف التمكن معاً من الفوز بالمعركة، من أجل روح هذه الأمة». وتجاوز بايدن (77 عاماً) عتبة 1991 مندوباً التي تتيح له ضمان تسميته من جانب حزبه، في وقت يتواصل فيه فرز أصوات عدة انتخابات تمهيدية ديمقراطية نُظّمت الثلاثاء.

وقال بايدن: «كان شرفاً لي المنافسة إلى جانب أحد أكثر مجموعات المرشحين عن الحزب الديمقراطي موهبة. وأنا فخور بأن أقول إننا سنخوض هذه الانتخابات العامة كحزب موحد». ووعد بأن يختار امرأة تشاركه السباق في منصب النائبة، وهناك أكثر من مرشحة من أصل إفريقي في قائمة الترشيحات المرجحة.

وكتب بايدن على منصة «ميديوم»: «إنها لحظة تاريخية في تاريخ أمريكا. وسياسة الغضب وزرع الخلافات التي ينتهجها ترامب ليست الإجابة» عنها. وأضاف: «البلاد تحتاج إلى قيادة. قيادة قادرة على توحيدنا. قيادة يمكنها أن تجمعنا».

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ويُعتبر بايدن في الأصل المرشح الديمقراطي المفترض بعد انسحاب السيناتور اليساري بيرني ساندرز من السباق إلى البيت الأبيض.

ويتعارض رد فعل بايدن على التظاهرات التي تشهدها أمريكا احتجاجاً على وفاة المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد على يد شرطي أبيض، مع ردّ فعل ترامب الذي هدد بنشر الجيش لقمع المتظاهرين. وضاعف بايدن التصريحات مندداً مرات عدة، ب«العنصرية المؤسساتية» ووعد بمحاربتها خلال أول مئة يوم له في الحكم إذا انتصر على ترامب. وأثناء لقاء له مع رجال دين ومسؤولين سياسيين الأحد الماضي، ندد بايدن بولاية ترامب الرئاسية، وبمشاكل العنصرية وعدم المساواة التي تنخر الولايات المتحدة. وقال إن «الجائحة وهذا الرئيس أعادا نكء الجراح».

ودعا عدة مشاركين في الاجتماع، المرشّح الديمقراطي إلى اختيار امرأة من أصول إفريقية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.

ويحظى نائب الرئيس السابق باراك أوباما، بشعبية كبيرة لدى الأمريكيين الأفارقة، وهم ناخبون أساسيون لكل مرشح ديمقراطي يريد الفوز بالرئاسة، لكنه لا يسلم من الانتقادات لمواقف سابقة له، أو تعليقات أثارت موجة تنديد، على غرار تصريحه في مايو/أيار لمقدم إذاعي بأنه لن يُحسب «أسود» إن فكر في التصويت لترامب، إلا أن بايدن سارع إلى تقديم اعتذاراته.

وبدأ السباق لترشيح الحزب الديمقراطي سيئاً بالنسبة لبايدن في مواجهة ساندرز، إلا أنه استعاد تقدّمه على خصمه في أواخر فبراير/شباط، بفضل انتخابات تمهيدية في كارولاينا الجنوبية.

ويُظهر معدل استطلاعات رأي أعده موقع «ريل كلير بوليتيكس» حالياً تقدم بايدن على ترامب في الانتخابات ب7,1 نقاط. (وكالات)