«كـورونا» يستقـر فـي حديقـة مواطـن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف

أنتج مواطن من رأس الخيمة مجسماً حديدياً لفيروس «كورونا» بعد أن اتجه نحو هواية اللحام وتشكيل مجسمات معدنية أثناء الحجر المنزلي والعمل عن بُعد.

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ويعرض المواطن المجسم في حديقته الخاصة بالكنوز الطبيعية.

وقال المهندس طارق السلمان، موظف في «اتصالات»: بعد تفعيل العمل عن بُعد، أصبح الجلوس في المنزل مضجراً، سيّما لشخص مثلي تعوّد على المشاركة في الفعاليات الرياضية، خاصة الماراثونات، فاتجهت لهواية تشكيل المجسمات التي كنت أنبهر بها في الميادين والأماكن العامة، خاصة المجسمات المعدنية. وأضاف: اخترت استغلال القطع المعدنية غير الصالحة للاستخدام لتشكيل أول مجسم أنتجه واخترت أن يكون ل «كورونا» كونه السبب الذي أتاح لي تجربة هواية اللحام وتشكيل المجسمات، وصبغته باللون الأخضر. كما انتهيت من مجسم الطاووس وأعمل على المزيد.

وانتهى السلمان من مجسم «كورونا» في ثلاثة أسابيع مستخدماً قطعاً معدنية والمسامير والأسلاك، ويعرضه في متحف كنوز رأس الخيمة الطبيعية الذي يمتلكه في منطقة المقورة ويحتوي على أحجار كريمة وطيور وحيوانات محنطة، ومفردات تراثية، بالإضافة لعدد من الحيوانات المختلفة.