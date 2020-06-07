إعادة ملامح صور «ذكريات فتاة» بعد 120 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر شاب على «يوتيوب» فيديو يظهر قيامه بإعادة إظهار ملامح صور قديمة وجدها ضمن صندوق لمقتنيات فتاة صغيرة حفظت عام 1900، واختفت ملامح الصورة مع الزمن بسبب التقنيات القديمة التي كانت متبعة في ذلك الوقت.

وقام ماثيو ستيرن ببث تجربته في مشاهد على قناته الخاصة، واعتبر البعض أن هذه الصور تمثل كنزاً جميلاً وأنها «كبسولة زمنية» لفتاة صغيرة تمثل ذكرياتها، وأنه شيء مثير للاهتمام أن تعود هذه الذكريات للظهور من جديد وكأنها رسالة من فتاة صغيرة عاشت في القرن الماضي، بحسب صحيفة «khaleej times».

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وعثر ستيرن على صندوق الفتاة الصغيرة مخبّأً في منزل عائلته القديم، ويحتوي على مجموعة مختارة من الأشياء التي أخفتها الطفلة بهدف اكتشافها مستقبلاً. ومن بينها صور سلبية زجاجية عمرها 120 عاماً.

واستخدم ستيرن تقنيات خاصة بهدف إعادة إظهار الصور السلبية التي اختفت معالمها بسبب الزمن، وكتب: «قررت بعد ذلك معالجتها باستخدام واحدة من أقدم الطرق لصناعة الصور الشمسية، وهو النمط المزرق».

تكشف إحدى الصور عن صورة لقطّة ذات مظهر ملكي، بينما تظهر صورة أخرى قطتين مع كلب. وأضاف ستيرن: «إنها الفتاة التي أخفت كبسولة الزمن، أرادت أن تحفظ ذكرى قطتها المحبوبة».