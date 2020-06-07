البرلمان العراقي يصوّت على مرشحي الكاظمي للوزارات الشاغرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

صوَّت مجلس النواب العراقي ، أمس السبت، على مرشحي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للوزارات السبع الشاغرة، ليتم إكمال الكابينة الحكومية.

فقد عقد المجلس، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني بنصاب مكتمل، وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس: إن رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الثاني. وأوضح البيان: إن «عدد حضور النواب 247 نائباً».

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وشهدت الجلسة حضور الكاظمي الذي قدَّم مرشحيه إلى شغل الوزارات الشاغرة إلى البرلمان الذي منحهم الثقة.

حيث صوَّت المجلس على فؤاد حسين وزيراً للخارجية، وإحسان عبد الجبار للنفط، ومحمد كريم جاسم للزراعة، وعلاء أحمد حسن للتجارة، وحسن ناظم عبد للثقافة والسياحة، وسالار عبد الستار للعدل، وإيفان فائق للهجرة والمهجرين.

وقال الكاظمي في كلمة له بعد التصويت ، إن استكمال تصويت البرلمان على الأسماء التي قدمناها يعد دافعاً إضافياً لتنفيذ المنهاج الوزاري.

وصوَّت المجلس، على تخويل رئيس الوزراء استحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني. وقال مصدر نيابي: إن تخويل الكاظمي باستحداث وزارة دولة للمكون التركماني، «جاء من أجل تشجيع المكونات، والمشاركة في بناء الدولة». ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصادر مقربة من الكاظمي قوله: إن «تخويل البرلمان جاء بعد مطالبات من قبل ممثلي المكون التركماني في البرلمان باستحقاقهم في التشكيلة الوزارية». وأضافت إن «هناك عدة خيارات للوزارة المستحدثة، منها وزارة الدولة لشؤون المحافظات، أو وزارة الدولة لشؤون الأقليات والنازحين».