استقالة هادي العامري من البرلمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

قدَّم زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، أمس السبت، استقالته من عضوية البرلمان العراقي.

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وذكر العامري في وثيقة رسمية عليها إمضاؤه الشخصي، «أقدم استقالتي من عضوية البرلمان العراقي، على أن يكون بديلي عبد الكريم يونس عيلان».

وأكدت رئاسة البرلمان العراقي، أنه وصلها طلب استقالة العامري، على أن يؤدي بديله عيلان اليمين الدستورية في الجلسات المقبلة.

وعلى صعيد ذي صلة، ذكر عضو البرلمان كاظم الصيادي، في تغريدة على موقع «تويتر»، انه «تمت تسمية هادي العامري رئيساً لهيئة الحشد الشعبي بدلاً من رئيسها السابق فالح الفياض».