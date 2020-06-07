اخبار الخليج

استقالة هادي العامري من البرلمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة هادي العامري من البرلمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

قدَّم زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، أمس السبت، استقالته من عضوية البرلمان العراقي.

Advertisements

وذكر العامري في وثيقة رسمية عليها إمضاؤه الشخصي، «أقدم استقالتي من عضوية البرلمان العراقي، على أن يكون بديلي عبد الكريم يونس عيلان».

وأكدت رئاسة البرلمان العراقي، أنه وصلها طلب استقالة العامري، على أن يؤدي بديله عيلان اليمين الدستورية في الجلسات المقبلة.

وعلى صعيد ذي صلة، ذكر عضو البرلمان كاظم الصيادي، في تغريدة على موقع «تويتر»، انه «تمت تسمية هادي العامري رئيساً لهيئة الحشد الشعبي بدلاً من رئيسها السابق فالح الفياض».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة هادي العامري من البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا