شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة هادي العامري من البرلمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”
قدَّم زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، أمس السبت، استقالته من عضوية البرلمان العراقي.
وذكر العامري في وثيقة رسمية عليها إمضاؤه الشخصي، «أقدم استقالتي من عضوية البرلمان العراقي، على أن يكون بديلي عبد الكريم يونس عيلان».
وأكدت رئاسة البرلمان العراقي، أنه وصلها طلب استقالة العامري، على أن يؤدي بديله عيلان اليمين الدستورية في الجلسات المقبلة.
وعلى صعيد ذي صلة، ذكر عضو البرلمان كاظم الصيادي، في تغريدة على موقع «تويتر»، انه «تمت تسمية هادي العامري رئيساً لهيئة الحشد الشعبي بدلاً من رئيسها السابق فالح الفياض».
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة هادي العامري من البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.