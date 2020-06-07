شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرو باريس يتحدون الحظر ويحتجون ضد العنصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر آلاف الفرنسيين، أمس السبت، بمحيط السفارة الأمريكية في باريس تنديداً بعنف الشرطة، واحتشد الآلاف في أستراليا ضد العنصرية ، وجثا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ركبته بعد انضمامه إلى المتظاهرين أمام البرلمان، وامتدت الاحتجاجات على عنف الشرطة إلى المكسيك وألمانيا ودول اسكندنافيا.

فقد تظاهر آلاف الفرنسيين، أمس السبت، أمام السفارة الأمريكية في باريس رغم الحظر الحكومي للمسيرات، وتجمعوا بمحيط السفارة تنديداً بعنف الشرطة والعنصرية في العالم.

وكانت السلطات الفرنسية منعت التظاهرات التي كانت مقررة (أمس السبت) في باريس ضد عنف الشرطة، مذكرةً بالحظر القائم على التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وفي استراليا، احتشد عشرات الآلاف، أمس السبت، تضامناً مع المحتجين بالولايات المتحدة الذين ثاروا لموت رجل أسود إثر اعتقاله بعنف، وذلك بعد أن رفعت السلطات في إحدى المناطق الأسترالية حظراً على التجمع كان مفروضاً بموجب قواعد التباعد الاجتماعي.

وسمحت محكمة الاستئناف في نيو ساوث ويلز بتجمع في سيدني، حيث شارك آلاف في مسيرة وسط وجود شرطي مكثف مرددين « حياة السود مهمة».

ودعا أيضاً الأستراليون إلى كف الشرطة في أستراليا عن إساءة معاملة السكان الأصليين.

وبعد حكم المحكمة، حثت شرطة نيو ساوث ويلز الناس عبر تويتر على «الحفاظ على مسافة آمنة فيما بينهم»، وقالت إنها ستكون موجودة «لتسهيل» حركة الناس.

واحتشد أكثر من عشرة آلاف في برزبين والتف كثير من المحتجين بعلم السكان الأصليين. ووضع كثيرون على وجوههم أقنعة كُتب عليها «لا أستطيع التنفس»، وهي آخر كلمات نطق بها فلويد.

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وفي ملبورن تجمع أكثر من خمسة آلاف شخص وتلا المنظمون قائمة أسماء طويلة لسكان أصليين ماتوا على أيدي الشرطة في أستراليا أو أثناء احتجازهم.

وفي كندا، انضم رئيس الوزراء،جاستن ترودو، إلى آلاف المتظاهرين في أوتاوا، أول أمس الجمعة، جاثياً على ركبته لمناهضة العنصرية وعنف الشرطة بعد وفاة فلويد في الولايات المتحدة. وقد جثا ترودو مرات عدة امتدت آخرها لثماني دقائق و46 ثانية، الوقت الذي استمر فيه بقاء فلويد تحت ركبة الشرطي الأبيض ديريك شوفين، ما أدى إلى اختناقه.

كما تظاهر آلاف الأشخاص في تورنتو ومدن أخرى عبر كندا ضد العنصرية وعنف الشرطة. وقد ركع قائد الشرطة الأسود في تورنتو مارك سوندرز أيضاً على الأرض بعدما التقى المتظاهرين في وسط المدينة. وقال «نحن نراكم ونسمعكم».

وفي المكسيك، قام رجال ونساء ملثمون يحتجون على انتهاكات الشرطة بتخريب مبان ورشق السفارة الأمريكية في العاصمة مكسيكو سيتي بالحجارة، في وقت اعتقلت السلطات ثلاثة رجال شرطة لإخماد الغضب بشأن موت رجل أثناء احتجاز الشرطة له.

وفي بريطانيا، ناشد وزير الصحة مات هانكوك البريطانيين عدم الاشتراك في التظاهرات الكبيرة المناهضة للعنصرية بسبب خطر فيروس كورونا، مع اعتزام منظمين تسيير المزيد من التظاهرات غد الاثنين.وقال هانكوك «أفهم السبب في أن الناس يشعرون بالاستياء الشديد لكننا لا نزال نواجه أزمة صحية ولا يزال فيروس كورونا تهديداً حقيقياً».

أكبر التظاهرات كانت في ألمانيا، حيث تجمع أكثر من عشرة آلاف شخص في فرانكفورت وهامبورج. ورفع كثيرون أيديهم في الهواء وحملوا لافتات كتب عليها شعارات مثل «مصابكم مصابنا، معركتكم معركتنا».

وارتدى العديد من المتظاهرين كمامات للوقاية من الفيروس بعضها باللون الأسود أو تحمل صورة قبضة.

وتجمع متظاهرون نمساويون الجمعة بالقرب من السفارة الأمريكية في فيينا، حاملين لافتات تحمل شعارات مثل «لا توجد أعراق.. فقط نوع واحد»، بينما سمحت الشرطة في النرويج لآلاف الأشخاص بالاحتجاج على الرغم من أن السلطات قالت إن 50 فقط سيسمح لهم بذلك. وتعرض تمثال نصفي لملك بلجيكا الأسبق ليوبولد الثاني للتخريب في ترفورن قرب العاصمة بروكسل في الوقت الذي تطالب فيه مجموعة اسمها «لنصلح التاريخ» سحب كل تماثيله نظراً إلى اتهامها إياه بأنّه «أباد» ملايين الكونغوليين. (وكالات)