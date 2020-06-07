«التحالف الدولي» يعزز وجوده بقاعدة «تل بيدر» شمالي سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس السبت، دخول رتل ل«التحالف الدولي»، نحو الأراضي السورية عبر معبر «الوليد» الحدودي قادماً من إقليم كردستان العراق، ويتألف الرتل من نحو 50 شاحنة، تحمل مواد لوجستية وعسكرية، حيث توجهت نحو قاعدة التحالف الدولي الموجودة في «تل بيدر» بريف الحسكة الشمالي. ورصد المرصد السوري في 3 يونيو، عودة نحو 50 شاحنة عسكرية للقوات الأمريكية إلى إقليم كردستان العراق بعد أن أفرغت حمولتها في قواعدها العسكرية في شمال شرق سوريا. ورصد المرصد السوري، عبور عربات أمريكية برفقة شاحنات محملة بالأسلحة قادمة من دير الزور في طريقها إلى قاعدة استراحة الوزير.

كما أكد المرصد، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمال إدلب، ويتألف الرتل من نحو 15 آلية عسكرية محملة بالمعدات اللوجستية، والمجنزرات، ومنظومة تشويش، وتوجه إلى المواقع التركية ضمن منطقة خفض التصعيد المعروفة بمنطقة «بوتين - أردوغان». ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 3895 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود. (وكالات)