الإمارات بين أكثر دول العالم أماناً من «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلت الإمارات في المركز الأول عربياً وال 11 عالمياً من حيث تقييم الأمان والسلامة والاستقرار الصحي والاقتصادي والاجتماعي في المعركة التي يخوضها العالم ضد فيروس «كورونا» المستجد، وفقاً لتصنيف مجموعة «Deep Knowledge» لتحليل البيانات والبحث العلمي.

وكشفت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية، عن تنفيذ الجهات الصحية في الدولة ما يتجاوز 2.5 مليون فحص لوباء كوفيد - 19، وذلك بعد إجراء 52,996 فحصاً جديداً، وهو ما أسهم في الكشف عن 626 إصابة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المسجلة 38,268 حالة، تشمل المتلقين للعلاج، والمتعافين، وكذلك حالات الوفاة.

كما أعلنت عن ارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 21,061، وذلك بعد شفاء 724 حالة جديدة، ما يشكل 55٪ من اجمالي الحالات فضلاً عن وفاة شخص، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 275 حالة.

فيما تمكنت كفاءات وطنية وعالمية من تطوير نموذج إماراتي مبتكر لأجهزة التنفس الصناعي، ضمن مشروع «M061» الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل.

على صعيد متصل، أرسلت دولة الإمارات، أمس السبت، طائرة مساعدات تحتوي على 18 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية إلى موريتانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.