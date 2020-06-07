شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء المصرية»: تبرع المتعافين بالبلازما إحياء للنفس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
وصفت دار الإفتاء المصرية، التبرع ببلازما المتعافين من فيروس «كورونا»، بأنه يدخل في باب إحياء النفس، إلى جانب كونه باباً للتضحية والإيثار وإغاثة الملهوف.
وقالت الإفتاء في بيان لها إن أخذ بلازما الدم من المتعافين، للمساعدة في علاج المرضى الحاملين لفيروس «كورونا»، أمر جائز شرعاً، ولا حرج فيه، بل إنه يعد من المسؤولية المجتمعية، التي تقع على كاهل المتعافين من هذا الفيروس، ويثاب الشخص على ذلك، مع مراعاة ما تقرره الجهات الطبية من شروط واحتياطات في هذا الشأن.
وقالت الإفتاء، إن علاج المرضى وإنقاذ المصابين، وإغاثة الملهوفين والمنكوبين، من الواجبات الأساسية على المسلمين، لأنها تعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس، التي قام على أساسها الشرع الشريف.
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