قلق مستقبل التراث

استمع

اصبر على هذا السؤال: ماذا سيفعل العرب بتراثهم الأدبيّ بعد 2050؟ الخطأ الذي لا يغتفر هو قول القائل: سيفعلون بالنابغة وكعب بن زهير والمعري والجاحظ ومحي الدين بن عربي...ما فعلته أوروبا بهوميروس وأفلاطون وفيرجيل ومونتانيي ولابرويير وراسين وشكسبير..المقارنة هذه شطط، وغلط.

Advertisements

لقد تعامل المثقفون العرب دائماً مع ميراثنا الثقافي كتحف قديمة. من النقاد من فسّر الماء بالماء، ومنهم من رأى أن الزمان تجاوزه. ثمة من أطلق صفارات الإنذار بدعوى أن تراثنا مضرّ بالصحة العقلية والنفسية، مع وجود فئات أخرى اكتشفت فيه كنوزاً، ولكنها لم تستخرجها ولم تصقلها، ولم تسع إلى جعلها رافعة للهويّة وتكوين الشخصية وبناء الحاضر والمستقبل. لكل تلك النظرات المتباينة، جانب من الصواب. لكن العجيب هو أننا لا نجد أيّ أثر لصقل الأفكار الرائدة في الميراث القديم وتحويلها إلى مرقاة في هذا العصر.

لعل هذا الكلام النظريّ فيه جانب مبهم. خذ مثلاً: حاول البحث عن أفكار رائدة، منتقاة من تراثنا، شعراً أو نثراً، لها تأثير في الحياة السياسية، الاقتصادية، التنموية، العلمية، التقانية، التربوية، الدفاعية. في المقابل عشرات ألوف المحاضرات والأشرطة الوثائقية على اليوتيوب، والمقالات والبحوث والدراسات في وسائط الإعلام الغربية، في كل الميادين، تجدها مرصّعة بلآلئ ميراثهم الثقافي في اليونانية واللاتينية. تحسّ بأن قدماءهم ليسوا قدماء، وعظماءهم لم يموتوا ولا هم تحت الثرى، بل أحياء يملون ويأمرون ويصدعون بآرائهم، وأبناء اليوم يخطبون أيدي بنات أفكارهم.

هاتوا تعبيراً أبلغ من قول أبي العلاء لوصف ما يحدث في الإمبراطورية: «ظلموا الرعيّة واستجازوا كيدها..وعَدَوْا مصالحها وهم أجراؤها». هاتوا ما هو أروع من بيانه لتسليط الزوم على لقطة الإمبراطور وهو يرفع كتاب دينه، لا فض فوك أيها المعريّ: «إنما هذه المذاهب أسباب لجلب الدنيا إلى الرؤساءِ». من سخريات سجين المحبسين أن البيت الأخير ينطبق على رئيس البرلمان الإخوانجي، الذي يصرخ التونسيون في وجهه «ارحل». عجباً، تراثنا بين ظهرانينا حي يرزق، ونحن نحسبه ميتاً في الغابرين؟ إذا كان بيننا غريباً، فكيف سيراه العرب بعد 2050؟

لزوم ما يلزم: النتيجة اللغوية: الكارثة أن يصبح التراث تركة.

[email protected]