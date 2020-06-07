شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: «لياليـنا 80» حنيـن إلى الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت النجمة صابرين، بشخصية «رقية» في مسلسل «ليالينا 80» ضمن الماراثون الدرامي في رمضان الماضي، وهو من نوعية المسلسلات الاجتماعية، ذات الصبغة الإنسانية، التي تهتم بحياة الأسرة، وما يعتريها من أفراح وأتراح.

حول شخصية «رقية»، التي قدمتها في المسلسل، وردها على الاتهام بالمبالغة في الأداء في بعض المشاهد التراجيدية، كان لنا معها هذا الحوار.

لماذا تحمستِ للمشاركة في المسلسل؟

- «ليالينا 80» حالة «نوستالجيا» لفترة زمنية معينة هي ثمانينات القرن العشرين، عبر أسرتين تقع بينهما حالة من سوء التفاهم بسبب حادث سيارة، وتتشابك الخيوط وتتقاطع مصائر الشخصيات، والمسلسل دراما اجتماعية أعجبتني جداً، لذلك تحمست للمشاركة فيه بسبب الجو الإنساني الذي تدور فيه الأحداث. والحياة زمن أحداث المسلسل لم تكن بمثل هذه السرعة التي عليها اليوم، الآن ثقافة «التيك أواي» تتحكم في كل شيء، حتى الوجبات نفسها أصبحت الأسر تتكاسل عن إعدادها، وتطلب شراءها جاهزة، وقتها كانت الأمور تختلف، ساعات كان يمكن الشعور بها، والوقت له قيمة، بعكس الآن.

* ما السبب في ذلك من وجهة نظرك؟

- أسباب كثيرة، قد لا أعرف بعضها، لأنها تحتاج إلى بحث أكاديمي متخصص، لكن التكنولوجيا سبب رئيسي لأن لها جوانب إيجابية، وزادت من رفاهية الإنسان لكن من جانب آخر لها سلبيات متعددة، في الفن مثلاً اختفى الارتباط العاطفي بالألبومات الغنائية مع اختفاء شريط الكاسيت، نجوم الثمانينات والتسعينات كنا ننتظر ألبوماتهم الجديدة بشغف، ونحفظ ترتيب الأغنية على الشريط على الوجه الأول أو الثاني، محمد منير ومحمد الحلو، وهاني شاكر، وعلي الحجار، وعمرو دياب، وإيهاب توفيق ومصطفى قمر، وفارس وعلاء عبد الخالق، وحميد الشاعري، وحنان، ورجاء بلمليح، وجورج وسوف وراغب علامة، الآن كل هذا انتهى، الشغف بالألبومات لم يعد موجوداً رغم أن مكانتهم في قلوبنا ما زالت كما هي، لم نعد نسمع الألبومات كاملة، ولكن فقط الأغنية التي تشتهر من كل ألبوم، هذا هو أحد الوجوه السلبية للتكنولوجيا الرقمية للأسف، السرعة الآن هي سمة كل شيء وأول ضحاياها هو مشاعرنا نفسها فهي تفترسها بلا رحمة، لم تعد تتعاطف مع شيء، ولا نملك إلا الحنين إلى الماضي، وهذه هي الرسالة التي يحويها مسلسل «ليالينا 80»، واعترف أنه أحد أجمل المسلسلات التي شاركت بها في حياتي، وأحببت شخصية «رقية» جداً.

تتر المسلسل

هل استخدام لفظ ليالينا من أغنية وردة في التتر مقصود؟

-بكل تأكيد، لأنها تعبر عن تلك الفترة أيضاً، الأغنية صدرت نهاية سبعينات القرن الماضي، من ألحان بليغ حمدي، أحد أساطين الموسيقى في مصر، ولا أبالغ إن قلت في العالم، والموسيقى التصويرية وضعها الموسيقار الكبير هاني مهنى، الذي أصر على أن يقرأ السيناريو كاملاً أولاً، وهو من اقترح الاستعانة بلفظ «ليالينا» بصوت المطربة الكبيرة وردة، مع الموسيقى التي أبدعها، وبدماثة خلق، طلب وضع اسم الموسيقار حمدي على التتر، لأنه ملحن الأغنية الأصلية، التتر إضافة قوية، ومهمة للمسلسل ووضع الجمهور في الجو النفسي المطلوب، لذلك تجاوب مع العمل باهتمام واضح.

لكن الأحداث تبدو بطيئة بعض الشيء؟

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- لا أعتقد ذلك ثم إن المسلسل نفسه، مخطط له أن يكون 3 أجزاء طبقاً لما أخبرني به المؤلف أحمد عبد الفتاح، الجزء الأول يناقش فترة الثمانينات، والجزء الثاني عن فترة التسعينات، والجزء الثالث من بداية الألفية يستعرض المسلسل خلال الأجزاء الثلاثة التحولات التي طرأت على المجتمع المصري، وتطور الشخصية المصرية خلال تلك العقود والعوامل التي أثرت في الأحداث الاجتماعية والأحداث قد تبدو بطيئة في بداية أي مسلسل لأنه يلزمه استهلال، يفصل المشاهد عن واقعه، ويضعه في زمن وجو الأحداث ثم تصاعد، ثم حبكة تتحرك في إطارها الشخصيات ضمن دورها المرسوم ثم ذروة وأخيراً النهاية، فنحن نتحدث عن ثلاثة أجزاء وما زلنا في الجزء الأول، الكثير من الأفكار والموضوعات لم تتضح بعد.

هل صحيح أن المسلسل تم تغيير عنوانه الأصلي؟

- المسلسل كان اسمه «ليالينا»، وتم إضافة «80» ليكون معبراً عن الفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث، معظم المسلسلات يتم اختيار عناوين مبدئية لها، قد تستمر بها، وقد تغيرها على حسب ما تقتضي فكرة العمل، وأحياناً القنوات نفسها تطلب تغيير أسماء بعض المسلسلات، لظروف واعتبارات كثيرة شخصياً، لا أرى مانعاً من تغيير عنوان المسلسل طالما أن العنوان الجديد أفضل، وهذا ما حدث في العديد من المسلسلات الأخرى التي تغير عنوانها.

تقمص الشخصية

حدثينا عن شخصية «رقية»؟

-«رقية» نموذج للمرأة المصرية تحملت مسؤولية أسرتها، بعد استشهاد زوجها في الحرب، وتعيش حياة صعبة في الحقيقة أرهقتني جداً، لأني على فترات طويلة كنت أدخل في نوبات حزن وبكاء وصراخ، لدرجة أن البعض ومنهم نقاد، تصوروا أنني أبالغ في الأداء، مع أنني كنت أنفذ ما هو مكتوب في السيناريو، ودور الأم يناسبني في هذه المرحلة، لكني لا أقبل إلا الأدوار القوية فقط.

* في رأيك ما سبب ارتفاع مشاهدة المسلسل وسط زحام رمضان؟

- سببان رئيسيان من وجهة نظري، السبب الأول الرغبة في الهروب إلى ما قبل التكنولوجيا الرقمية، حيث كانت الحياة أكثر هدوءاً، والمشاكل أقل، السبب الثاني الحصول على هدنة من مسلسلات «الأكشن»، ومشاهد الضرب وإطلاق النار، طبعاً صوت وردة الجزائرية على التتر عامل محفز جداً للجمهور لمتابعة العمل، مسلسلات الحنين إلى الماضي دائماً تنجح.

كيف كانت أجواء التصوير؟

- «ضاحكة»، كنا في حالة من السعادة، وجو من التفاؤل، وما شابه، في الحقيقة صورنا المسلسل في أجواء من الرعب بسبب انتشار «كورونا» هذا ما حدث بكل صراحة.