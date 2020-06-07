اخبار الخليج

وفاة إعلامي سعودي غرقاً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إعلامي سعودي غرقاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الإعلامي السعوي الشاب، علي حكمي، غرقاً في مياه البحر الأحمر بمنطقة جازان، بينما كان آخر حديث له عبر «سنابشات» عن الرحيل دون وداع. وبحسب صحيفة «عاجل» ، كتب حكمي في آخر مشاركة له «سنرحل يوماً دون وداع، سنترك خلفنا كل ما نريد وما لا نريد، ذلك هو الرحيل البعيد، لذا اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وأرزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت».

وقال الإعلامي زياد الشهري: «قبل أقل من 3 ساعات كان يصور سناب وسعيد بالأمطار، والآن هو في ذمة الله. الحياة قصيرة جداً جداً جداً. الله يغفر لك ويرحمك».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة إعلامي سعودي غرقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا