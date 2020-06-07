وفاة إعلامي سعودي غرقاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الإعلامي السعوي الشاب، علي حكمي، غرقاً في مياه البحر الأحمر بمنطقة جازان، بينما كان آخر حديث له عبر «سنابشات» عن الرحيل دون وداع. وبحسب صحيفة «عاجل» السعودية، كتب حكمي في آخر مشاركة له «سنرحل يوماً دون وداع، سنترك خلفنا كل ما نريد وما لا نريد، ذلك هو الرحيل البعيد، لذا اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وأرزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت».

وقال الإعلامي زياد الشهري: «قبل أقل من 3 ساعات كان يصور سناب وسعيد بالأمطار، والآن هو في ذمة الله. الحياة قصيرة جداً جداً جداً. الله يغفر لك ويرحمك».