شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 8 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة خلال الساعات الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبناية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكت الوزارة وفق " روسيا اليوم " أن العدد التراكمي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 1320 حالة، وأن الإصابات الحديثة توزعت بين 4 مقيمين و4 وافدين.
وبعد تسجيل وفاة جديدة اليوم، ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" إلى 29 حالة، فيما أعلنت السلطات أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 768 حالة.
وأضافت الصحة اللبناية أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 1732 فحصا شملت المقيمين داخل البلاد والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان: 8 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة خلال الساعات الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.