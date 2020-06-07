كورونا.. وفاة بالبحرين و13 إصابة في اليمن

المنامة ـ صنعاء / الخليج 365

أعلنت البحرين، مساء السبت، تسجيل وفاة بكورونا، فيما رصد اليمن 13 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة البحرينية بتسجيل وفاة لوافد يبلغ من العمر 34 عاما، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 24.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 14 ألفا و383، بينها 24 وفاة، و9 آلاف و56 حالة تعاف.

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وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء، في بيان، تسجيل 13 إصابة في محافظة تعز (جنوب غرب).



وأوضحت اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 482، بينها 111 وفاة، و23 حالة تعاف.



ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار، تسجيل 4 إصابات بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن الإحصاءات الحقيقية للضحايا.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و941 ألفا، توفي منهم أكثر من 400 ألف، وتعافى ما يزيد على 3 ملايين و400 ألف، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

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