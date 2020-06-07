تحييد 10 من مليشيا حفتر بقصف جوي على سرت

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، مساء السبت، تحييد 10 من عناصر مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وتدمير آليات عسكرية تابعة لها، في قصف جوي على مدينة سرت، شمالي وسط البلاد.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الجيش محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر صفحته على فيسبوك.

وأوضح قنونو أن "سلاح الجو نفذ 3 ضربات قتالية شرق المحطة البخارية في سرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس) دمّرت آليتين مسلحتين وسيارة مصفحة ومدفعا، ونجحت في تحييد 10 عناصر لمليشيات حفتر".

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والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ولاحقا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة "بويرات الحسوان"، التي تبعد 95 كم عن المدينة.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.