للمرة الأولى.. العراق يستحدث وزارة لشؤون التركمان

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قال نائب عراقي إن البرلمان صوت، السبت، لمصلحة مقترح يخول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باستحداث وزارة لشؤون التركمان، المكون الثالث في البلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال حسن تورهان، أحد النواب التركمان الثمانية بالبرلمان، إن المجلس صوّت في جلسة السبت، على استحداث تلك الوزارة، دون تقديم تفاصيل أكثر بهذا الخصوص.

وأضاف: "سيتم خلال الأيام القادمة، الاتفاق بين الأطراف التركمانية لتقديم مرشح إلى الكاظمي لشغل الوزارة".

وأوضح تورهان أن "منح التركمان وزارة دولة، شيء دون مستوى الطموح".

واستدرك: "لكنه في نفس الوقت مهم أن يكون للتركمان تمثيل في مجلس الوزراء، لطرح موقفهم في القضايا المهمة كالمناطق المتنازع عليها، وكذلك مناقشة مشاريع القوانين المهمة".

ولم يصدر بيان رسمي من البرلمان العراقي بهذا الخصوص حتى الساعة 20:40 ت.غ.

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فيما قالت وسائل إعلام محلية إن استحداث وزارة لشؤون التركمان تعد "سابقة" بالبلاد.

ويمتلك التركمان 8 مقاعد في البرلمان العراقي، من أصل 329.

ولم يتم منح التركمان أي منصب وزاري في حكومتي رئيسي الوزراء السابقين حيدر العبادي وعادل عبد المهدي.

وفي مايو/ أيار الماضي، تعهد الكاظمي للتركمان بمنحهم وزارة في حكومته، على هامش لقائه ممثلي المكوّن في البرلمان.

ويقول التركمان إن تمثيلهم بالمناصب الحكومية على مستوى الوزارات والمؤسسات الخدمية لا يتماشى مع الاستحقاق القومي.‎

والتركمان، هم المكون الرئيس الثالث في البلاد بعد العرب والكرد، وفقا لبنود الدستور العراقي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.