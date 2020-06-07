كورونا.. 32 وفاة بمصر و6 في موريتانيا و3 بالصومال

عواصم عربية / الخليج 365
أعلنت مصر، السبت، تسجيل 32 وفاة بكورونا، فيما رصدت موريتانيا 6 حالات، والصومال 3، وفق بيانات رسمية.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان، بإصابة 1497 شخصا بالفيروس، ووفاة 32، وشفاء 380.
وأوضحت أن إجمالي العدد المسجل حتى السبت، 32 ألفا و612 إصابة، من ضمنها ألف و198 وفاة، و8 آلاف و538 متعافيا.
وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات و64 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 35 حالة شفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 947، بينها 49 وفاة، و104 حالات تعاف.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة الصومالية، في بيان، بتسجيل 3 وفيات، و85 إصابة، وتعافي 13 مريضا.
وأشارت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألفين و289، بينها 82 وفاة، و431 حالة شفاء.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و925 ألفا، توفي منهم أكثر من 400 ألف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و389 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.
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