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السراج يجتمع برئيس الأركان وآمري المناطق العسكرية

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طرابلس / الخليج 365

عقد رئيس الحكومة الليبية، القائد الأعلى للجيش فائز السراج، السبت، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة وآمري المناطق العسكرية، فيما تشهد البلاد انتصارات متتالية على مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال بيان للحكومة، وصل الخليج 365 نسخة منه، إن السراج اجتمع في العاصمة طرابلس، بكل من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد علي الشريف، وآمري المناطق العسكرية؛ الغربية لواء أسامة جويلي، وطرابلس لواء عبد الباسط مروان، والوسطى لواء محمد الحداد.

وأوضح البيان أن الاجتماع "بحث الوضع الميداني، والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين المناطق المحررة، ورصد مصادر التهديد المحتملة".

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع "تحديد متطلبات المرحلة الجديدة من خطة مواجهة القوات المعتدية، وتطوير آليات التنسيق بين المناطق العسكرية".

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كما ناقش الاجتماع تنظيم المؤسسة العسكرية، وتطوير وتسريع آليات دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع تحقيق الجيش الليبي، مؤخرا، انتصارات كبيرة على مليشيا حفتر.

وشملت أبرزت الانتصارات تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة)، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

فيما أعلن الجيش الليبي، السبت، إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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