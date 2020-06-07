وليد عبد الله / الخليج 365
أجرى وزير خارجية ليبيا محمد سيالة، السبت، مباحثات هاتفية مع نظيريه التونسي نورالدين الري، والجزائري صبري بوقادوم.
وقال بيان للخارجية الليبية، حصلت "الخليج 365" على نسخة منه: "هذه الاتصالات تأتي في إطار التشاور الكامل وتنسيق المواقف بين ليبيا وتونس والجزائر".
وأضاف أن "سيالة، أطلع الري وبوقادوم على آخر التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا"، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.
وتعد تونس والجزائر من دول الجوار الليبي، التي سبق أن قادت مساع لحلحلة الأزمة في ليبيا.
ويأتي اتصال سيالة بنظيريه التونسي والجزائري بينما حقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، انتصارات كبيرة على مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة خفتر.
وشمل أبرزت الانتصارات تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
فيما أعلن الجيش الليبي، اليوم، إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.
بينما تسعى دول حليفة لحفتر -وفق مراقبين- إلى إخراجه من سلسلة هزائمه عبر الدعوة مجددا إلى استئاف التفاوض برعاية الأمم المتحدة، رغم أنه رفض في الأونة الأخيرة الاستجابة إلى عدة محاولات من المجتمع الدولي، قادتها تركيا وروسيا وألمانيا، من أجل حللة الأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية ليبيا يهاتف نظيريه التونسي والجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.