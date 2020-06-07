الآلاف يتظاهرون في تل أبيب رفضا لعزم إسرائيل ضم أراض فلسطينية

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

تظاهر الآلاف من العرب (فلسطينيو الداخل) والإسرائيليين، مساء السبت، وسط مدينة تل أبيب، احتجاجًا على اعتزام الحكومة الإسرائيلية ضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة.

وحسب صحيفة "هآرتس" على حسابها بـ "تويتر" فإن الآلاف من العرب ونشطاء اليسار الإسرائيليين، تظاهروا في ميدان رابين بمدينة تل أبيب، رفضًا لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، ودعمًا للسلام بين الجانبين.

وجابت المسيرة التي رفع فيها العلم الفلسطيني، إلى جانب شعارات مناهضة للاحتلال والعنصرية، عددًا من الشوارع المحيطة بميدان رابين، وسط حضور مكثف للشرطة الإسرائيلية.

وردد المشاركون شعارات تندد بالاحتلال وخطة الضم والجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

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وشارك في المسيرة، قيادات من أعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة وشخصيات سياسية من اليسار، حسب الصحيفة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة إن الحكومة الإسرائيلية تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30٪ من مساحة الضفة الغربية، في يوليو/تموز المقبل.

وفي مايو/آيار الماضي، أعلنت القيادة الفلسطينية أن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقيات مع تل أبيب ووواشنطن، بسبب قرارات الضم الإسرائيلية.

كما أعرب المتظاهرون عن تنديدهم لمقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

وفي 25 مايو/آيار الماضي، قتل فلويد على يد عنصر أمن في بلاده، مما أطلق شرارة احتجاجات بالبلاد تخللتها أعمال عنف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.