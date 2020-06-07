كورونا.. وفاة في الإمارات و239 إصابة بالبحرين والمغرب

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الإمارات، السبت، تسجيل وفاة بكورونا فيما سجلت البحرين والمغرب 239 إصابة بالفيروس.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة و626 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 724.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 38 ألفا و268، بينها 275 وفاة، و21 ألفا و61 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 159 إصابة بالفيروس، وتعافي 36 مصابا.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 14 ألفا و383، بينها 23 وفاة، و9 آلاف و56 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 80 إصابة بالفيروس، و47 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 8 آلاف و151، منها 208 وفيات، و7 آلاف و315 متعاف.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و920 ألفا، توفي منهم أكثر من 400 ألف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و388 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

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