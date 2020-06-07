الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين لحفتر في سرت

طرابلس / الخليج 365
أعلن الجيش الليبي، السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين داعمتين لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في مدينة سرت، شمالي وسط البلاد، وفق بيان وتصريح لمسؤول عسكري.
وقالت عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش، عبر حسابها على "فيسبوك": "قواتنا البطلة تنجح في إسقاط طائرة إماراتية مسيرة وينق لونق، عند بوابة 30 في سرت (450 كلم شرق طرابلس)".
ولاحقا، قال الناطق الرسمي باسم "غرفة عمليات سرت والجفرة"، التابعة للجيش، العميد عبد الهادي دراه، لقناة "ليبيا بانوراما" (الخاصة)، إن قواته أسقطت طائرة مسيرة ثانية داعمة لحفتر في الحدود الإدارية لسرت.
ولم يذكر بيان "بركان الغضب" ولا المسؤول العسكري الليبي أي تفاصيل أخرى بالخصوص.
وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الليبي، في بيان، أن قواته تتقدم من 3 محاور إلى وسط سرت، وسط فرار مليشيا حفتر.
كما أعلن العميد إبراهيم بيت المال آمر (قائد) غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، في بيان، بسط السيطرة على بوابة الثلاثين والمحطة البخارية في سرت، وذلك ضمن عملية "دروب النصر" لتحرير المدينة.
وقبل ساعات، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.
ولاحقا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة "بويرات الحسوان"، التي تبعد 95 كم عن المدينة.
ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.
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