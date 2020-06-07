مصادر عسكرية: قاذفات مليشيا "حفتر" في ترهونة إماراتية

أنقرة/ صرب أوزار/ الخليج 365
أكدت مصادر عسكرية تركية أن قاذفات الصواريخ التي تستخدمها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بمدينة ترهونة الليبية، تابعة للإمارات العربية المتحدة.
ونفت المصادر التركية ادعاءات زعمت أن مليشيا خليفة حفتر تستخدام نسخة معدلة من راجمة الصواريخ "T-122 Sakarya" التركية، بمدينة ترهونة الليبية.
وقالت المصادر للأناضول، إن القاذفة المذكورة في الادعاءات ليست تركية الصنع، وإنما هي من القاذفات التي تمتلكها الإمارات، وتنتجها كوريا الجنوبية.
وأشارت إلى أن جراب الصواريخ على القاذفة، مباع للإمارات، ومصمم بأنابيب مركبة، وهو للاستخدام الواحد.
وبيّنت المصادر، أن "عناصر صديقة ربما سيطرت على المنظومة المذكورة"، دون ذكر تفاصيل عن هذه العناصر.
ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس (غرب).
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