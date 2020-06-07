شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات مكشوفة وخصوصيتك في خطر.. احذف تطبيق «VivaVideo» فوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نصح خبراء التقنية بحذف تطبيق VivaVideo من الهواتف فورا؛ لأنه يمكن أن يكون أحد أسوأ التهديدات لملايين الأجهزة في جميع أنحاء العالم.

والتطبيق، المعروف باسم VivaVideo، هو واحد من أكبر تطبيقات تحرير الفيديو المجانية لنظام Android، ومجرد تثبيته، يطلب التطبيق الوصول إلى العديد من الإعدادات في الجهاز، بما فيها قراءة وكتابة الملفات إلى محركات الأقراص الخارجية، والوصول إلى موقع GPS حتى عندما لا يكون التطبيق قيد الاستخدام.

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وأعلن فريق الأمان في VPNpro اكتشاف أن تطبيقاً شائعاً بأكثر من 100 مليون تثبيت يطلب أذونات خطيرة يمكن أن تعرض كل من نزله للهجوم، وسرقة تفاصيل شخصية عنهم لكسب المال.

ومن الواضح أن كل هذه البيانات التي يطلبها التطبيق غير ضرورية لقص مقطع فيديو لمشاركته على حسابات وسائل التواصل الاجتماعية، والهدف هو معرفة مكانك، بإرسال تحديث عنه 14 ألف مرة في اليوم، حتى أثناء عندما لا يكون التطبيق قيد الاستخدام.

وتعود البيانات على مطوري التطبيق بمبلغ كبير من المال بعد بيعها، ويدفع بعض وسطاء البيانات 4 دولارات شهرياً لكل 1000 مستخدم نشط.