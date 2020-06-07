شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية: تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة في موريتانيا، السبت، تسجيل 64 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وقال ولد الزحاف - في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية - "إنه وبعد إجراء 680 فحصًا، تم تسجيل 64 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 947 حالة منذ ظهور الوباء بالبلاد منتصف مارس الماضي".



وأشار إلى أنه تم تسجيل ست وفيات جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 47 حالة، وتسجيل 35 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 104 أشخاص.