مصادرة أكثر900 كجم مواد غذائية من الباعة الجائلين في نطاق بلديه الشوقية الفرعية

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، الجولات الرقابية المكثفة على الباعة الجائلين المخالفين ، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية. بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، انه تم مصادرة 900 كجم من الخضار و الورقيات و الفواكه تم ضبطها من الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، و تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد سلامتها .

ودعى المشيخي المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية و الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا ، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.