وزير التعليم يصدر تعيينات وتكليفات لقياديين في الوزارة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عددًا من القرارات لتكليفات جديدة ولتمديد التكليفات بجهاز وزارة التعليم. وشملت التكليفات وتمديد التكليف لكل من:

د/ريمه صالح اليحيا وكيلًا للوزارة للتعليم الجامعي والأهلي. د/ أمين يوسف محمد وكيلًا للوزارة للشؤون المدرسية. د/ ناصر محمد الغفيلي مشرفا عامًا على المكتبة الرقمية. د /مها عبدالله السليمان وكيلًا للوزارة للبرامج التعليمية .

د/ إبراهيم عبدالمحسن البديوي وكيلًا للوزارة للتخطيط والتطوير.

د/ بدرية عبدالرحمن الغانم مديرًا عامًا للإيفاد والابتعاث.

د/ صالح ابراهيم القسومي أمينًا عامًا للملحقيات الثقافية .

د/ عاطف محمد العمري مشرفا على مكتب تحقيق الرؤية .

د/ خالد صالح المزيني رئيسا للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.

أ/ سعيد محمد الفروان وكيلًا للوزارة للخدمات المشتركة .

د/ لينا محمد الطعيمي وكيلًا للوزارة للابتعاث.

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