ترقية مساعد الملحم إلى رتبة “رائد”

الخليج – حسان الطريقي : النقيب “مساعد بن محمد الملحم” أحد منسوبي الأمن العام يتقلد رتبته الجديدة “رائد”، بعد صدور أمر ملكي بذلك .

وأعرب الرائد “الملحم” عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن

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