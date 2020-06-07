شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني ينقذ شخصين احتجزت السيول سيارتهما في وادي شسع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجحت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة القنفذة في إنقاذ شخصين بعد ان داهمتهما السيول داخل مركبتهما بوادي شسع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز عمليات ٩١١ تلقى بلاغًا عند الساعة يوم السبت الموافق ١٤/ ١٠/ ١٤٤١هـ يفيد عن احتجاز اشخاص بسيارة في سيل بوادي شسع بمركز خميس حرب.

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وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمهمات وفق خطة الأمطار، وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتجاز شخصان بسيارة نقل (دينا) مقلوبة في مجرى السيل حيث تم التعامل مع الحالتين بشكل فوري وانقاذهما باستخدام حبال الإنقاذ وأطواق النجاة، احدهم من الجنسية العربية بالعقد الثالث من عمره والآخر من الجنسية الآسيوية بالعقد الثالث من عمره وهما بصحة جيدة.

وأهاب القرني بالجميع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني وعدم المغامرة بمحاولة تجاوز السيل وتعريض أنفسهم ومرافقيهم للخطر متمنيًا السلامة للجميع.