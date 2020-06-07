لبنان… دار الفتوى تحذر من الوقوع في فخ الفتن المذهبية والطائفية

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وأضافت: "أبواب دار الفتوى مفتوحة لتعليمه من تكون السيدة عائشة زوجة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم"، مشيرة إلى أن أي إساءة بحقها تمس كل المسلمين".
وتابع البيان: "انطلاقا من ذلك فإن ما صدر من سب وإهانات من بعض الجهلة الموتورين لأنهم في غفلة من أمرهم ولا يفقهون تعاليم ومفاهيم ومبادئ الإسلام، وعليهم الاقتداء بأخلاق الإسلام استنادا بما جاء في الحديث النبوي الشريف "لم أبعث سبابا ولا شتاما ولا لعانا، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".
يذكر أن ذلك يتزامن مع خروج تظاهرة مركزية في ساحة الشهداء بوسط بيروت، اليوم السبت، دعت إليها مجموعات للحراك المدني، إحياء لما تعرف بثورة ١٧ أكتوبر/ تشرين الأول، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان ناشطون قد دعوا إلى تظاهرة حاشدة بعد ظهر اليوم، احتجاجا على السلطة السياسية الحاكمة وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل غير مسبوق، إضافة إلى مطلب نزع "السلاح غير الشرعي" وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
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