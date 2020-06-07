القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" عن وكيل وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الجماعة في صنعاء، علي جحاف، قوله "وجهنا نداءً للمحافظات الجنوبية منذ بداية الأزمة لنكون يداً واحدة في مواجهة كورونا إلا أننا لم نتلق أي رد".
وأضاف أن "حالات الشفاء من مرض كورونا في اليمن عالية وتتجاوز الـ80%، والكادر الطبي يؤدي واجبه على أكمل وجه برغم المعاناة والحصار".
وأوضح أن "هناك أكثر من 32 مركز عزل لمواجهة كورونا في كل المحافظات، وانتقلنا مؤخراً إلى تخصيص أسرّة لمرضى كورونا في كل المستشفيات".
© REUTERS / Khaled Abdullah
وتابع أن "مركز العزل الواحد يعمل فيه 90 عاملاً، والأمم المتحدة تقول إنها ستدعم 21 عاملاً فقط".
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ووجه المسؤول الطبي بصنعاء اتهاماً للتحالف العربي بـ "منع وصول حتى المطهرات الطبية التي تعتبر مادة أساسية في مواجهة الفيروسات".
وتتبادل "أنصار الله" والحكومة المعترف بها دولياً التهم بالتنصل عن توحيد جهود مواجهة تفشي الفيروس التاجي في اليمن عموماً.
وقالت الخارجية، الجمعة الماضية، إن جماعة أنصار الله "تُسيس ملف كورونا وتساوم به للحصول على تنازلات في ملفات أخرى"، داعيةً الأمم المتحدة إلى "الضغط على الجماعة لتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق جهود التصدي للجائحة".
وبحسب إحصاءات لجنة مكافحة تفشي وباء كورونا اليمنية، والتي صدرت حتى الأمس، الجمعة، فقد تم تسجيل 111 وفاة من بين 469 إصابة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يتهمون الحكومة اليمنية بعدم التجاوب مع دعوتها توحيد جهود مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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