الحوثيون يتهمون الحكومة اليمنية بعدم التجاوب مع دعوتها توحيد جهود مواجهة كورونا

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" عن وكيل وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الجماعة في صنعاء، علي جحاف، قوله "وجهنا نداءً للمحافظات الجنوبية منذ بداية الأزمة لنكون يداً واحدة في مواجهة كورونا إلا أننا لم نتلق أي رد".

وأضاف أن "حالات الشفاء من مرض كورونا في اليمن عالية وتتجاوز الـ80%، والكادر الطبي يؤدي واجبه على أكمل وجه برغم المعاناة والحصار".

وأوضح أن "هناك أكثر من 32 مركز عزل لمواجهة كورونا في كل المحافظات، وانتقلنا مؤخراً إلى تخصيص أسرّة لمرضى كورونا في كل المستشفيات".

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وتابع أن "مركز العزل الواحد يعمل فيه 90 عاملاً، والأمم المتحدة تقول إنها ستدعم 21 عاملاً فقط". Advertisements

واتهم وكيل وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الأمم المتحدة ومنظماتها بعدم تقديم الدعم اللازم لمواجهة فيروس كورونا، بالقول "المنظمات الأممية بعيدة عن الواقع الذي نعيشه في اليمن".

ووجه المسؤول الطبي بصنعاء اتهاماً للتحالف العربي بـ "منع وصول حتى المطهرات الطبية التي تعتبر مادة أساسية في مواجهة الفيروسات".

وتتبادل "أنصار الله" والحكومة المعترف بها دولياً التهم بالتنصل عن توحيد جهود مواجهة تفشي الفيروس التاجي في اليمن عموماً.

وقالت الخارجية، الجمعة الماضية، إن جماعة أنصار الله "تُسيس ملف كورونا وتساوم به للحصول على تنازلات في ملفات أخرى"، داعيةً الأمم المتحدة إلى "الضغط على الجماعة لتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق جهود التصدي للجائحة".

وبحسب إحصاءات لجنة مكافحة تفشي وباء كورونا اليمنية، والتي صدرت حتى الأمس، الجمعة، فقد تم تسجيل 111 وفاة من بين 469 إصابة في البلاد.