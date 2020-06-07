علم فلسطين يرفرف في قلب تل أبيب

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، السبت، بأن علم دولة فلسطين ظهر في ميدان رابين وسط مدينة تل أبيب، خلال مسيرة تظاهرية دعت إليها حركات السلام الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن المظاهرة التي دعت لها حركات السلام والقوى اليسارية الإسرائيلية شارك فيها آلاف الأشخاص، احتجاجا على مخطط ضم أراضٍ فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.

وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لتفريق المتظاهرين الذين يقدر عددهم بالآلاف.

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وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وبموجب الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، رئيس حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، على الحكومة أن تعرض اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز، مبادراتها لترجمة "صفقة القرن" التي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.