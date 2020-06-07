مصر... إلغاء اختبارات الدم بمطار القاهرة للعائدين من الخارج

وقررت سلطات المطار الاكتفاء بقياس درجة حرارة الركاب فقط، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لإعادة حركة الطائرات مرة ثانية بعد توقفها منذ شهر مارس/ آذار بسبب انتشار الوباء العالمي، بحسب بوابة "الأهرام".

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وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن "سلطات الحجر الصحي، بدأت في إلغاء اختبارات الدم للركاب، وبدء التطبيق على طائرة مصر للطيران القادمة من جدة، وقام الأطباء تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بفحص الركاب ظاهريا وقياس درجة الحرارة لكل راكب، والسماح لهم بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يوما".

وفي حالة ارتفاع درجة حرارة أي راكب، فسوف يتم إجراءات الاختبارات له وتحويله على المستشفيات المخصصة لعلاج الفيروس، بحسب المصادر.

وأكدت أن "القرار خطوة مهمة في إعادة فتح الحركة الجوية مرة ثانية والتعايش مع الفيروس وتطبيق الإرشادات الخاصة بمنظمات الطيران الدولية".

كما أشارت إلى أنه "خطوة مهمة للقضاء على الزحام داخل الصالات بالمطار وسرعة إنهاء إجراءات الوصول و سيسمح بوصول كل الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي بدلا من الوصول بالمطارات الداخلية والعودة مرة ثانية لمطار القاهرة الدولي".

وارتفعت إصابات فيروس "كورونا" المستجد في مصر إلى 32612 حالة بعد تسجيل 1497 إصابة جديدة اليوم السبت، فيما ارتفعت الوفيات إلى 1198 بعد وفاة 32 حالة اليوم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، فقد تم "تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 32 حالة جديدة.

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وأشار البيان إلى أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيا".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1198 حالة وفاة".