شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعلن التوسع في عيادات «تطمن» لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة، تدشين «عيادات تطمن» المخصصة لمن يشعرون بأعراض «كورونا» مثل ارتفاع درجة الحرارة. وأوضح الربيعة عبر «تويتر»، أن ذلك يأتي حرصاً على صحة كل من هم على أرض وطننا الغالي، لافتاً إلى أنه سيتم التوسع في هذه العيادات خلال اليومين القادمين.

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