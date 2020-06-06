شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي» يوضح الإجراء المناسب لمواجهة «المحتوى المسيء».. اعمل اللي عليك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بالتبليغ عن أي محتوى عبر الإنترنت يروج للمخدرات أو يسيء للدين وللآخرين.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا مر عليك بشكل عابر موقع إلكتروني فيه مواد إباحية محرمة؛ أو مواد تتعلق بترويج المخدرات أو الإساءة للقبائل وغيرها لا تتركها، انسخ رابطها وبلّغ عنها لتقوم بدورك في ذلك.

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وأضاف أن رابط الخدمة في السعودية هو (https://web3.internet.sa/ar/block#)، وبقية الدول بإمكانك مراجعة موقع هيئة الاتصالات في بلدك.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي في تغريدة أخرى: “مشكلتنا الكبرى أننا دائماً تمر علينا مواقع فيها محتوى مسيء، ونتركها دائماً تذكر أن في يدك أهم جزء من الحل، “بلّغ عليها” واعمل اللي عليك.

من هذا المحتوى:

*الإباحي

*الإساءة للدين

*القمار

*الاختراق والاصطياد الإلكتروني

*الإساءة للمجتمع

*الإرهاب

*السحر وغيرها…