شكرا لقرائتكم خبر عن زخات المطر ولمعان البرق تكسو «الطائف» حلة من الجمال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت مدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم السبت، هطول أمطار رعدية رسمت لوحة من الجمال في شوارع وسماء الطائف.

Advertisements

وظهر خلال المقطع رجال الأمن يقومون بواجبهم تحت زخات المطر، لتنفيذ قرار منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف.

كما توقعت الأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف.