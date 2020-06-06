شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدن تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة.. بعضها تخطى 46 مئوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى المملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ46.4 درجة مئوية، تلتها الدمام بـ 45.9، ورفحاء بـ 44.6 درجة مئوية، ثم القيصومة بـ 44 درجة مئوية.

Advertisements

كما سجلت مدينة وادي الدواسر 43 درجة مئوية، والجوف 42.5 والقصيم 42 درجة ومدينة العلا 42 درجة مئوية.