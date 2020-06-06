شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تشيد بتمديد عقد تنفيذ المشروع السعودى" مسام" لنزع الألغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، بتمديد عقد تنفيذ المشروع السعودى لنزع الألغام فى اليمن (مسام) لسنة إضافية بمبلغ 30 مليون و495 ألف دولار.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة فى اليمن، عبدالرقيب فتح ،فى تصريحات صحفية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن: "هذا التمديد الذى يأتى للمرة الثانية على التوالى يؤكد حرص الأشقاء فى المملكة على مساندة اليمنيين فى الحفاظ على حياتهم من الألغام والمتفجرات التى تزرعها ميليشيا الحوثى بطرق عشوائية فى معظم المحافظات".



وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن، يوم الخميس الماضى ، أنه مدد عقد تنفيذ مشروع مسام لنزع الألغام التى زرعها الحوثيون فى اليمن لمدة سنة، بمبلغ 30 مليون و 495 ألف دولار.

وتنفذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية، فى إزالة الألغام المزروعة بطرق عشوائية وخصوصا بمحافظات مأرب وعدن وصنعاء وتعز.