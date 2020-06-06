شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجارالله: القاهرة لن تسمح لقلعة الإخوان التركية أن تجاور بلاد النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الكاتب الكويتى، أحمد الجارالله، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى وقف إطلاق النار في دولة ليبيا، والالتزام بالمسار السياسي من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي.

وقال أحمد الجارالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل :"عظيمة يا مصر ليبيا لن يقف معها إلا مصر ورئيسها الجليل عبدالفتاح السيسي مصر ورئيسها الجليل لا يريدون أن يروا كهفا للإخوان المسلمين علي حدود مصر العظيمة التي أسقط شعبها حكم الإخوان المسلمين عندما خطفوا مصر وعثوا فيها فساد وتدمير.. مصر لن تسمح لقلعة الإخوان التركية أن تجاور بلاد النيل".

وأضاف :"رئيس مصر الجليل، أحسنت ليبيا جارة لمصر وقد استضعفت من بلاد بعيده عنها تركيا الملطخة بدماء العرب بمساعده الخونة من أعراب إخوان الشياطين.. يا رئيس مصر احزم أمرك شعب ليبيا يناديك لا تتركها لحكومة وفاق عميله للذي يدفع ..الوطن الليبي يباع في سوق نخاسه الإخوان المسلمين اليوم ليبيا وغدا تونس".

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وفي وقت سابق، رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم السبت، بالجهود التي تبذلها مصر لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق ‏النار، داعية جميع الأطراف للمشاركة بحسن نيّة لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مساء اليوم :" تراقب الولايات المتحدة الأمريكية باهتمام ارتفاع أصوات سياسية في شرق #ليبيا‏‎ ‎للتعبير عن نفسها. ونتطلع إلى رؤية هذه الأصوات ‏تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة 5 + 5 التي استضافتها البعثة بشأن صيغ ‏وقف إطلاق النار".

وأضافت :"نرحّب بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق ‏النار. وندعو جميع الأطراف للمشاركة بحسن نيّة لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".