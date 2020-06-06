شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيليون يحتجون على خطة نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، احتجاجا على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبسط السيادة على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وهو ما يعني فعليا ضم أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وتحت شعار "لا للضم، لا للاحتلال، نعم للسلام والديمقراطية"، احتشد المتظاهرون الذين وضعوا الكمامات وحافظوا على إجراءات التباعد الاجتماعي بينهم في ظل قيود جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي الأراض التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وقدر مصور رويترز ووسائل إعلام إسرائيلية عدد المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان رابين في تل أبيب ببضعة آلاف وأظهر استطلاع نُشر قبل أيام أن حوالي نصف الإسرائيليين يؤيدون الضم.

وحدد نتنياهو يوم الأول من يوليو موعدا مستهدفا للبدء في تنفيذ خطته لضم المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن في الضفة الغربية على أمل الحصول على ضوء أخضر من واشنطن.