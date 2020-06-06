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فتح المقاهى والفنادق فى العاصمة الأردنية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لمواطنين في العاصمة الأردنية عمان، بعد إعادة فتح الفنادق والمقاهي وسيسمح بإقامة الفعاليات دون جمهور وسيقلص ساعات حظر التجول ليلا بدءا من، السبت، وذلك في تخفيف آخر لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء تفشي فيروس الذي أضر باقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات.

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وصمد الأردن أمام جائحة كوفيد-19 بشكل أفضل من أغلب الدول المجاورة بعدما اتخذ خطوات مبكرة في منتصف مارس تشمل تقييد حركة تنقل السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة وغلق الحدود وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول ليلا.

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وخففت الحكومة في الأسابيع الأخيرة بعض الإجراءات التي أضرت بالاقتصاد فعاودت فتح أغلب الشركات والمصانع لتجنب تسريح جماعي للعاملين والإفلاس. وكان الاقتصاد يعاني بالفعل من تباطؤ النمو قبل الأزمة.

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وقال مسؤولون إن السبب وراء التخفيف الأخير لإجراءات العزل العام هو الانخفاض الحاد للإصابات الجديدة إلى أقل من عشر حالات في اليوم خلال الأسبوع الماضي.

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