شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبى: أجبرنا ميليشيات الوفاق على التراجع نحو مصراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الميليشيات والمرتزقة التابعين لحكومة الوفاق الليبية، حاولت استغلال المساعي السياسية الدائرة الآن، من أجل تحقيق تقدا ميدانيا في ليبيا، مشيرا إلى أن الجيش الوطني حقق عدة انتصارات وتمكن من التقدم نحور مدينة الهيشة، وتمكن من دحر الميليشيات وإجبارها على التراجع مجددا نحور مصراته.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في تصريحات لموقع الحدث الإخباري، أن الجيش الوطني بعد التدخل التركي الفج في المعارك الدائرة في ليبيا، يعتمد على تغيير استراتيجيته العسكرية بشكل مستمر، في محاولة لمواجهة السلاح المتطور الذي يستخدمه الأتراك، موضحا أن هناك وحدات عسكرية تحركت من برقة إلى سرت.

وأوضح اللواء أحمد المسماري، أن الجيش الوطني الليبي في الموقع الأقوى الآن، لأنه يقاتل من أجل الحق ويحارب الإرهاب من أجل فرض السيادة الليبية على كامل أراضي البلاد.